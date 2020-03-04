بعد تطويرها وتحديثها.. الداخلية تفتتح عددًا من وحدات قطاع الأحوال المدنية- (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

افتتحت وزارة الداخلية عددًا من وحدات قطاع الأحوال المدنية بعد الانتهاء من إجراء عمليات خطة تطوير وتحديث شاملة تتبناها وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها بخاصة تلك التي تُقدم خدمات جماهيرية للمواطنين؛ وذلك للتيسير عليهم في الحصول على تلك الخدمات.

وأشاد عدد من المواطنين جنسيات مختلفة بالخدمات المُقدمة لهم والكفاءة الإنشائية للوحدات التي تم تطويرها وسرعة استلام مستخرجات بطاقة الرقم القومي وشهادات الزواج والوفاة خلال فترة زمنية قصيرة.