محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نفى مصدر أمني صحة ما تردد حول وجود أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية. وأوضح المصدر أن هذا التجمع جاء نتيجة عملية تنظيم للعمالة استعدادا لدخولها لمناطق العمل من البوابات المُخصصة لذلك.

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كانت هذه تفاصيل خبر مصدر أمني يوضح سبب تجمع العمالة بالعاصمة الإدارية: إجراء تنظيمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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