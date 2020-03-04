أخبار مصر | "عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عاشور": موقفي من الإخوان واضح منذ 2001.. ولن أبيع ضميري الوطني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب سامح عاشور نقيب المحامين، عن فخره بالموقف الذي اتخذه في أزمة نقل النائب العام إبان حكم الإخوان المسلمين، موضحا أن القضية لم تكن في شخص النائب العام، وإنما الدفاع عن مصر واستقلال القضاء والمحاماة.

وأضاف "عاشور"، خلال لقاءه المفتوح بمحامي دمياط، اليوم الأربعاء، بمحكمة دمياط القديمة، أن النقابة تمثل داخلها كافة التيارات السياسية، ولكن موقفها قومي وليس حزبي وهناك فارق كبير بينهما، مدللا بثلاث قضايا، أولها دعم الحقوق والحريات، وكفالة حق الدفاع لكل المتهمين بغض النظر عن التهم الموجهة لهم.

وذكر "عاشور"، أن موقفه من الإخوان المسلمين ليس وليد عام 2013، بل كان واضحًا منذ عام 2001، مشيرا إلى وقوف الإخوان والحكومة ضده في انتخابات النقابة، ولكن إرادة المحامين حسمت الأمر واختاروه نقيبا للمحامين.

وأكد "عاشور"، أن النقابة تكفل كفالة حق الدفاع لأي مواطن يلجأ إليها فهذا دورها الدستوري والمجتمعي، مجددًا دعم النقابة للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب حتى استئصاله من جذوره وعودة الأمن والاستقرار إلى شمال سيناء.

