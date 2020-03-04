أخبار مصر | عضو "دفاع البرلمان": إعدام هشام عشماوي أثلج صدور المصريين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو "دفاع البرلمان": إعدام هشام عشماوي أثلج صدور المصريين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال العميد حمادة القسط، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن خبر إعلان إعدام الإرهابي هشام عشماوي، صباح اليوم، أثلج صدور المصريين وخاصة أسر الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن.

وأضاف "القسط" في تصريح إلى "الخليج 365": إن الإعدام نهاية كل خائن وعميل للوطن يفكر في تدمير بلده، قائلا: "جبتوا العار لأسركم وأهاليكم وهتدخلوا جهنم، وفي فرق بين السماء والأرض إن الشهيد ربنا اختاره علشان بيحبه، إنما أنتم خونة ومصيركم جهنم وبئس المصير".

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر الرفاعي، اليوم الأربعاء، أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، بعد إدانته بارتكاب جرائم إرهابية عدة.

وكتب المتحدث على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا إنه "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي".

