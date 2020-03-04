مصر | النيابة تطالب بتشريح جثة مسجل خطر قٌتل خلال مواجهة الشرطة بالبساتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تطالب بتشريح جثة مسجل خطر قٌتل خلال مواجهة الشرطة بالبساتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقرير مفصل عن أسباب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.



وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير معاون مباحث القسم وأيضًا شهود العيان في الواقعة. وأمرت النيابة في وقت سابق باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير معاون مباحث القسم وأيضًا شهود العيان في الواقعة. البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة ضابط الشرطة المذكور والقوة المرافقة له، وعقب وصول القوات لمكان البلاغ حاول المسجل خطر التعدى على رجال الشرطة.

طالبت نيابة حوادث حلوان الكلية مصلحة الطب الشرعي، بتشريح جثة مسجل خطر، لقى مصرعه خلال مواجهته رجال الشرطة بقسم البساتين، وتقديم