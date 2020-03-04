مصر | النيابة تستدعي معاون مباحث "البساتين" في واقعة مقتل مسجل خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستدعي معاون مباحث "البساتين" في واقعة مقتل مسجل خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة حوادث حلوان الكلية تحقيقات موسعة، في واقعة مقتل مسجل خطر على يد معاون مباحث قسم شرطة البساتين.

وأمرت النيابة باستدعاء النقيب أحمد محمد سمير معاون مباحث القسم وأيضًا شهود العيان في الواقعة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة البساتين يفيد بنشوب مشاجرة بمنطقة بئر أم سلطان بدائرة القسم، وانتقلت قوة من مباحث القسم بقيادة ضابط الشرطة المذكور والقوة المرافقة له، وعقب وصول القوات لمكان البلاغ حاول المسجل خطر التعدى على رجال الشرطة.