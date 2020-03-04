مصر | إعدام "عشماوي".. والد الشهيد عمرو صلاح: كان نفسنا نحضر تنفيذ الحكم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام "عشماوي".. والد الشهيد عمرو صلاح: كان نفسنا نحضر تنفيذ الحكم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وقال "عفيفي" في تصريحات إلى "الخليج 365": "فرحان إن حكم الإعدام اتنفذ على عشماوي، نفسي كل إرهابي يتنفذ عليه الحكم بالإعدام، ونخلص منهم"، مضيفا: "طول ما في إرهابين إحنا مش مبسوطين".
وتابع: "عشماوي ده كان رأس الأفعي، وإن شاء الله البلد قادرة على التخلص منهم بضباطها وجنودها الشرفاء، ونعيش في أمن وأمان بدون عمليات إرهابية".
وأضاف والد الشهيد: "كان نفسنا كل أم، أب، زوجة، وابن شهيد يحضروا تنفيذ حكم الإعدام على عشماوي، علشان نتشفى فيه"، وعشماوي أخذ جزاءه في الدنيا وهيأخد جزاءه في الآخرة، لأنه إنسان خائن للوطن، وقتل ناس كتير أبطال وابني واحد منهم".
واختتم: "يوم عزاء ابني الناس كلها كانت حاضرة العزاء، والشوارع مغلقة لكثرتهم، مستطردا:" فخور إن عمرو ابني لأنه واحد من أبطال عملية الواحات، والرئيس عبد الفتاح السيسي قال لي عند تكريمي: "الشهداء عمرهم ما هيتنسوا، وأنت لازم تكون فخور إن عمرو ابنك"، موجها له الشكر لعدم تهاونه في الثأر لشهداء الوطن.
يُذكر أن النقيب عمرو صلاح، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، شارك في فيلم الخلية بطولة أحمد عز، محمد ممدوح، سامر المصري، أمينة خليل، ريهام عبد الغفور، أحمد صفوت، من تأليف صلاح الجهيني، والذي شهد ظهور عدد عن الضباط الحقيقين.