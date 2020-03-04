مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل دعوى الطيار المفصول.. وبيان بشأن تعيينات النيابة العامة

أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 11 مارس لحضور محمد رمضان بشخصه

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بيان عاجل بشأن التعيينات في النيابة العامة

أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أكد فيه أن النيابة العامة ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإداري للدولة التزامًا بالقانون والقواعد المنظمة لذلك.

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إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة"

عبر أحمد شوقي، والد النقيب علي أحمد شوقي، أحد شهداء حادث استهداف سيارة الأمن المركزي أسفل الطريق الدائري بطريق الأوتوستراد في منطقة البساتين، عن سعادته بتنفيذ الحكم بالإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، فجر اليوم الأربعاء.

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