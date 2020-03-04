مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل دعوى الطيار المفصول.. وبيان بشأن تعيينات النيابة العامة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": تأجيل دعوى الطيار المفصول.. وبيان بشأن تعيينات النيابة العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
لحضور محمد رمضان.. تأجيل دعوى الطيار المفصول لـ11 مارس
أجلت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدعوى رقم 119 لسنة 2020، المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به، مطالبا بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة، لجلسة الأربعاء 11 مارس لحضور محمد رمضان بشخصه
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بيان عاجل بشأن التعيينات في النيابة العامة
أصدر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بيانا رسميا اليوم الأربعاء، أكد فيه أن النيابة العامة ليست بصدد تعيين من هم خارج الجهاز الإداري للدولة التزامًا بالقانون والقواعد المنظمة لذلك.
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إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة"
عبر أحمد شوقي، والد النقيب علي أحمد شوقي، أحد شهداء حادث استهداف سيارة الأمن المركزي أسفل الطريق الدائري بطريق الأوتوستراد في منطقة البساتين، عن سعادته بتنفيذ الحكم بالإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، فجر اليوم الأربعاء.
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إعدام "عشماوي".. زوجة الشهيد تامر لطفي: كنت واثقة في تحقيق العدالة
بدموع الفرحة بعد تنفيذ حكم الإعدام في الإرهابي "هشام عشماوي"، فجر اليوم الثلاثاء، قالت "نجوى إبراهيم"، زوجة الشهيد المقدم "تامر محمد محمد لطفي"، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، إن تنفيذ الحكم كان بمثابة فرحة كبيرة لأسرتي ولأبناء الشهيد.
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إعدام "عشماوي".. والدة الشهيد إسلام مشهور: "ارتاح يابني حقك رجع"
علقت سوزان مشهور، والدة الشهيد النقيب إسلام مشهور، أحد شهداء حادث الواحات الإرهابي، على تنفيذ الحكم بالإعدام على الإرهابي هشام عشماوي فجر اليوم الأربعاء، حسبما أفاد المتحدث العسكري للقوات المسلحة: "الحمد لله بشكر ربنا على تنفيذ حكم الإعدام عليه، ذلك جزاء الخائن هيفبدني إيه القبض عليه كان لازم يأخذ جزائه، أولادنا راحوا فداء للوطن بشجاعة وفخر وكرامة، وهو راح خائن".
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"مستريح" جديد في سوهاج يستولي على 17 مليون جنيه من المواطنين
ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص بسوهاج، لقيامه بالنصب على المواطنين، والإستيلاء منهم على أكثر من 17 مليون جنيه بزعم إستثمارها.
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