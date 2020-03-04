شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر أمني يوضح سبب «تجمعات عمال» بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نفى مصدر أمني، الأربعاء، صحة ما تردد بشأن وجود أية تجمعات للعمالة بالعاصمة الإدارية. وقال المصدر إن هذا التجمع جاء نتيجة تنظيم عملية الدخول لمناطق العمل من البوابة.

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