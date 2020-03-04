شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور غادة والي.. «القباج» تستعرض تجرية مصر في مواجهة الإدمان أمام الأمم المتحدة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التعرف على التجارب الدولية في مكافحة تعاطى المخدرات، شارك صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن، رئيس مجلس إدارة الصندوق، في فاعليات الدورة الـ63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا في فيينا وتستمر حتى 6 مارس الجارى.

وقامت غادة والى، وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، رئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات في فيينا، بافتتاح فاعليات الدورة بمشاركة وفود 133 دولة بعدد 1560 مشارك وعلي مدار 5 أيام يتم تنفيذ 115 فاعلية وحدث جانبي وبمشاركة أيضا 97 مؤسسة أهلية و17 منظمة دولية وأممية.

وشارك عمرو عثمان، مساعد الوزيرة، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى في الوفد الرسمي لمصر، في اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة والإطلاع على التجارب الدولية في خفض الطلب على المخدرات.

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ويشارك الصندوق على هامش إجتماعات اللجنة بمعرض يتناول الممارسات الفضلي للتجربة المصرية في مواجهة مشكلة تعاطى المخدرات «من الوقاية إلى التعافي» وعرض تجربة الصندوق على مستوي تنفيذ البرامج الوقائية وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين.

وقامت غادة والي، مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات، بتفقد جناح الصندوق، وأشادت بالمشاركة المصرية في المعرض، كما تفقد عمر عامر، سفير مصر في فيينا، جناح الصندوق، وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية في الدورة ٦٣ لإجتماعات لجنة مكافحة المخدرات.

وتشارك احدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة الإدمان، وهي ملك سيد، في منتدي الشباب المنعقد على هامش إجتماعات الدورة الـ63، حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات ورفع الوعي بتداعيات مشكلة تعاطي المخدرات وتأتي مشاركتها على مدار 3 أيام.

وحظيت مشاركتها بتقدير واسع من لجنة المنتدي ،حيث يضم المنتدي ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية على صعيد الوقاية والمعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، كما يخلص المنتدي إلى توصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها على اللجنة العليا للمخدرات في إجتماعها الختامي.

في السياق، يتم عرض فيلم وثائقي لصندوق مكافحة الإدمان للتجربة المصرية على صعيد خفض الطلب خاصة في مجال توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين داخل جناح معرض الصندوق تحت عنوان «الرحلة» وان المشاركين في الفيلم الوثائقي جميعهم من الأبطال الحقيقيين لرحلة التعافي في مراكز العلاج الشريكة للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وسط اشادة من جانب المتردين على المعرض للاطلاع على التجربة المصرية في مواجهة تعاطى المخدرات.

فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة

فاعليات الدورة 63 من إجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة