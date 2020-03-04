محافظ الجيزة: جار تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إنه جاري تنفيذ خطة لإلغاء كافة المواقف العشوائية بالطريق الدائري بنطاق المحافظة، حيث تم تكليف الإدارة العامة لمرور الجيزة وجهاز السرفيس والأحياء والمراكز المختصة باستبدال المواقف العشوائية الموجوده أعلى الطريق الدائرى بمواقف رسمية، للتسهيل على المواطنين في التنقل، وحفاظا على سلامتهم.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والخاصة بإزالة أي مظاهر غير حضارية بنطاق الطريق الدائري.

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تصريحات المحافظ جاءت خلال جوله قام بها بطول مسار الطريق الدائري نطاق محافظة الجيزة، للوقوف على أي تقصير للتوجيه بالحل، حيث وجه «راشد» هيئة النظافة والتجميل بوضع صناديق للقمامة بجوار سلالم الطريق الدائري، وتكثيف حملات النظافة لرفع كفاءة النظافة وإزالة أي مخلفات أو رتش بجوار الطريق الدائري والسلالم، مع توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة وغيرها من السلوكيات، التي تسئ للمظهر الحضاري للطريق.

وشدد على حظر تكسير الأسوار الخرسانية بالطريق لصنع مخارج عشوائية، مؤكداً على التعامل بحسم مع هذه الممارسات غير الصحيحة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ووجه رؤساء الأحياء والمراكز الواقع بنطاقهم الطريق الدائري برفع كافه أوجه الإشغال من جوار سلالم المشاة أو مطالع ومنازل الطريق الدائري ومراجعة تراخيص الأكشاك الكائنه بجوار السلالم مع إزالة فورية لأي مخالف، وذلك لإعادة الانضباط خاصة مع الإجراءات التي تنفذها الدولة، لتوسعة الحارات المرورية للطريق الدائري.

وحرص «راشد» على تفقد سلالم المشاه بالطريق الدائري ومحيطها، للوقوف على حالة النظافة والإشعالات، مشدداً على تنفيذ التكليفات بمنتهى الدقة.

إلغاء المواقف العشوائية برسمية بالطريق الدائرى فى محافظ الجيزة

إلغاء المواقف العشوائية برسمية بالطريق الدائرى فى محافظ الجيزة

إلغاء المواقف العشوائية برسمية بالطريق الدائرى فى محافظ الجيزة

إلغاء المواقف العشوائية برسمية بالطريق الدائرى فى محافظ الجيزة

إلغاء المواقف العشوائية برسمية بالطريق الدائرى فى محافظ الجيزة