شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بطوخ وتطوير أنفاق المشاه بحي غرب شبرا الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت محافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات العشوائية بمدينة طوخ وتطوير أنفاق المشاه بحي غرب شبرا الخيمة، حيث تضمنت إزالة أي إشغالات سواء أكشاك عشوائية للباعة الجائلين أو غيرها بطوخ وتطوير أنفاق ناصر وكلية الزراعة، والنيل بحي غرب شبرا الخيمة وميدان السرايا والذي يتم بالجهود الذاتية، وأعمال النظافة والإشغالات بشارع أحمد عرابي بالحي.

فيما واصلت المحافظة أعمالها بمدينة الخصوص وحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة أعمال النظافة والتجهيزات اللازمة لتسليم موقع تطوير طريق شركات البترول للشركة المنفذة، حيث يبدأ التطوير من كوبري مسطرد حتى مدخل مدينة الخصوص ومنه إلى الطريق المار أمام شركات البترول، بالإضافة إلى استغلال بعض المساحات لإقامة كورنيش على ترعة الإسماعيلية بحي شرق شبرا الخيمة بشكل لائق، فضلا عن خلق طرق بديلة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، كما تتم إزالة العشوائيات التي توجد بها بما يوفر الأمن من خلال تواجد قوات من الشرطة، وقد تعهدت شركات البترول بتولي هذا المشروع كاملا.

كما سيتم إنشاء طريق بديل يتخلل شركات البترول وإنشاء حرم آمن حول المنطقة الجغرافية لمجمع الشركات، بالإضافة إلى توسعة طريق شارع وكورنيش ترعة الإسماعلية من البر الشرقى ليصبح 3 حارات في كل اتجاه بعرض 10 متر بطول 2 كم حيث تجري بالمنطقة أعمال تشجير الطرق وتجميلها، ومراجعة أعمال الإنارة ووجه بإزالة الأتربة على جانبي الطرق بشكل مستمر.