شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية وجامعة الزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين معهد الدراسات القبطية بالقاهرة وكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق.

وقع قداسة البابا تواضروس الثاني والدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق الإطار العام للبروتوكول، كما وقع الدكتور إسحق عجبان عميد معهد الدراسات والدكتور هاني حلمي عميد كلية التربية النوعية بنود الاتفاق والتي تشمل التعاون في مجالي التربية الفنية والتربية الموسيقية، وإقامة المؤتمرات العلمية والمعارض الفنية والمشاركة في مناقشة الرسائل العلمية والبحوث المشتركة وتبادل المطبوعات وخدمة المكتبات وغيرها، وقد أهدى رئيس الجامعة درع الجامعة لقداسة البابا، وأهداه قداسة البابا أيقونة قبطية لزيارة العائلة المقدسة لمصر وشهادات تقدير للوفد المرافق.

أعقب التوقيع زيارة لأقسام معهد الدراسات القبطية ومعرض المنتجات الفنية لقسم الفن القبطي واستوديو الصوتيات بقسم الألحان والموسيقى القبطية بحضور نيافة الأنبا تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح، ونيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية ورئيس قسم الألحان والموسيقي القبطية بالمعهد، والدكتور عادل فخري وكيل المعهد والدكتور إيهاب عاطف رئيس قسم التربية الموسيقية بكلية التربية النوعية والسيدة بربارة سليمان مدير المكتب البابوي للمشروعات والعلاقات، ومجموعة من أعضاء هيئتي تدريس الجامعة والمعهد.