شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مدير مدرسة وإحالة 8 معلمين للتحقيق في الفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد عبدالله، وكيل تعليم الفيوم، إحالة 8 معلمين ومشرف للتحقيق واستبعاد مدير مدرسة كوم اوشيم الإعدادية بطامية لتقصيرها في أداء العمل، خلال زيارة مفاجئة له، لمتابعة سير العمل، وانتظام العملية التعليمية، حيث تابع عدد من المدارس.

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كان وكيل التعليم بالفيوم قد قام بزيارة مفاجئة، صباح اليوم الأربعاء، لمدرسة كوم أوشيم الإعدادية، وحضر طابور الصباح وتحية العلم بالمدرسة، وتفقد الفصول الدراسية وحضر حصة لغة إنجليزية بالصف الأول الإعدادي، وناقش الطلاب على السبورة للوقوف على المستوى العلمى، كما حضر حصة علوم بالصف الثاني الإعدادي وناقش الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

زيارة مفاجئة لـ محمد عبد الله وكيل تعليم الفيوم بمدرسة كوم أوشيم الأعدادية

وقرر «عبدالله» إحالة معلم التربية الفنية للتحقيق بسبب عدم انضباط دفتر التحضير، وإحالة مشرف معمل العلوم للتحقيق بسبب التقاعس في أداء العمل الوظيفي، وعدم نظافة وتنظيم معمل العلوم، وإحالة 7 معلمين وعامل خدمات معاونة للتحقيق بسبب تغيبهم عن الحضور للمدرسة، كما تم استبعاد مدير المدرسة بسبب عدم انتظام وانضباط العمل، وعدم نظافة المدرسة والتقاعس في أداء العمل.

كما تابع مدرسة الفصل الواحد بقرية ناصر بكوم أوشيم، وأشاد بانتظام وانضباط العمل بالمدرسة، حيث ناقش التلاميذ على السبورة للوقوف على المستوى العلمي. وأشاد وكيل تعليم الفيوم بنظافة الفصل والجهد المتميز المبذول في العمل بالفصل، وقرر منح الأستاذة وفاء عياد جاب الله، والأستاذة جيهان محمود عبدالحميد شهادة تقدير وذلك للمستوى المتميز للتلاميذ، وانضباط وانتظام العمل بالفصل.