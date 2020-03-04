شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة من منتدى المرأة الاقتصادي: مصر نموذج التعايش بين الجنسيات والأديان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالدورة الخامسة والثلاثين لمنتدى المرأة الاقتصادي-مصر 2020 الذي يقام للمرة الأولى بمصر، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، يومي الرابع والخامس من مارس الجاري، حيث استعرضت وزيرة الهجرة دور الوزارة في دعم وتشجيع السيدات المصريات من خلال استراتيجية عمل الوزارة والمتمثلة في عدد من الفعاليات كمؤتمرات «مصر تستطيع»، كذلك مبادرة «مراكب النجاة».

أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة عن اعتزازها بالمشاركة في هذا الحدث الهام، والذي يعد إقامته في مصر للمرة الأولى تأكيدا على ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بالمرأة؛ فالحكومة المصرية تشهد في هذه المرحلة تواجد 8 وزيرات يحملن ملفات هامة للغاية، وهو ما يعكس ثقة القيادة السياسية في قدرة المرأة المصرية على صناعة الفارق وإضافة المزيد من العمل في مختلف التخصصات لتصبح شريكة أساسية في بناء مصر الجديدة.

وأضافت وزيرة الهجرة خلال كلمتها أن بداية عملها في وزارة الهجرة بعد قرار السيد الرئيس بعودتها مرة أخرى للحكومة المصرية في سبتمبر 2015، قد شهدت عددا من التحديات كي تصل هذه الوزارة الحديثة لمختلف المصريين بالخارج لتلبية احتاجاتهم والعمل على خلق تواصل حقيقي بينهم وبين وطنهم مصر، ذلك الهدف الذي عادت من أجله وزارة الهجرة للحكومة مرة أخرى، مؤكدة دعم السيد الرئيس لكافة خطط الوزارة، ما يعد دافعا لنجاح هذه الخطط وتطويرها بالشكل الذي يضمن تأثيرها الإيجابي في حياة المصريين بالخارج.

مشيرة للتعاون البناء والمستمر بين الوزارة والمجلس القومي للمرأة في عدد من المبادرات والأنشطة آخرها مبادرة «مراكب النجاة» التي تستهدف التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية السيدات بالمحافظات المصدرة لها بمخاطر هذه الظاهرة، كون المرأة كأم تلعب دورا محوريا في قرار ابنائها بالإقدام نحو الهجرة غير الشرعية، كذلك التعاون على تنظيم مؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، الذي سلط الضوء على ناجحات المرأة المصرية بالخارج، وخلق مساحة حقيقة للحوار المتبادل معهم، بهدف الاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في المجالات المختلفة.

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وأردفت الوزيرة، أن المرأة المصرية عظيمة سواء كانت وزيرة أو ربة منزل أو امرأة بسيطة، مشيرة إلى أن كل سيدة مصرية لها دور تقوم به في مجتمعها، حيث إن المجلس القومي للمرأة يقوم بدعم ومساندة المرأة المصرية، ويحدد المشكلات التي تواجهها ويعمل على حلها.

واختمت وزيرة الهجرة كلمتها بأن مصر تعد نموذجا حيا للتعايش؛ حيث يعيش على أرضها مختلف الجنسيات والأديان وجميعهم في تعايش دائم دون عنصرية أو تمييز، وعلى عكس ما يروج البعض، فمصر كانت وما زالت تفتح أبوابها للجميع، فإنه يعيش على ارضها الكثير من أهلنا السوريين، ولم تضعهم مصر في معسكرات كما تفعل بعص الدول، إنما أعطتهم فرصة حقيقية للانخراط في المجتمع المصري، حتى أصبحوا جزءاً رئيسيا منه.

وفي ختام مشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، كرم «منتدى المرأة الاقتصادي» وزيرة الهجرة على مشاركتها وتقديرا لجهودها في عدد من ملفات المرأة.

ويعد منتدى المرأة الاقتصادي منبراً عالمياً أسسته رائدة وسيدة الأعمال الهندية الدكتورة هاربين أوروا، ويعقد المنتدى لأول مرة في مصر كأول دولة ينظم فيها الحدث العالمي السنوى خارج الهند، ويشارك في المنتدى وفود من 50 دولة من أمريكا وأوروبا وأفريقيا وآسيا واستراليا وبحضور عدد كبير من رائدات وسيدات الأعمال على مستوى مصر والعالم، والقيادات النسائية بمختلف المجالات.

ويناقش المنتدى عددًا من القضايا مثل الإبداع والابتكار في مجال الاقتصاد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والاستشارات الاقتصادية والتجارة الإلكترونية والسياحة والتعليم والتوظيف وقيادة الشباب.

وزيرة الهجرة تشارك في «منتدى المرأة الاقتصادي»

وزيرة الهجرة تشارك في «منتدى المرأة الاقتصادي»

وزيرة الهجرة تشارك في «منتدى المرأة الاقتصادي»