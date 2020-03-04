شكرا لقرائتكم خبر عن خبير في جراحة العمود الفقري بالمركز الطبي العالمي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف المركز الطبي العالمي، الخبير الهندي الأستاذ الدكتور ماهيشا كانسيلا، خبير علاج أمراض وآلام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحي وبدون تخدير وإجراء حالات استئصال الغضروف القطني والعنقي بالمنظار بدون شق جراحي، وبدون تخدير وبدون غرز وحقن الفقرات بالأسمنت الطبي في حالات الكسور والأورام وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب في حالات آلام العمود الفقري وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود، في الفترة من 21 حتى 24 مارس 2020.

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جاء ذلك حسبما نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، اليوم الأربعاء.

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من الساعة 3م إلى 5م.

للتواصل: رقم الخط الساخن 16221- الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg.