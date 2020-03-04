شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض زايد السادس للكتاب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح هيثم الحاج على، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض زايد السادس للكتاب، الأربعاء، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة.

يشارك في المعرض ٩٠ ناشرا، ويضم عددًا من دور النشر الخاصة ومن قطاعات وزارة الثقافة الهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة.

وقال «الحاج على» ان هيئة الكتاب تعمل على تشجيع الشباب على القراءة من خلال عمل مشروعات جاذبة لهم مثل سلسلة ما التي تبسط المجالات المختلفة للشباب كالمسرح والسينما والإبداع والفن التشكيلى وعلم العروض وغيرها، وسلسلة رؤية التي تصدرها هيئة الكتاب بالتعاون مع وزارة الأوقاف بأسعار لا تتجاوز خمسة جنيهات.

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ويضم جناح هيئة الكتاب أحدث إصداراتها من النشر العام ومنها وصف مصر، والسلاسل، وكتب الأطفال والكتب الأجنبية التعليمية والأدبية، بتخفيضات كبيرة، إضافة إلى أحدث إصدارات مكتبة الأسرة.

يستمر المعرض حتى 16 مارس الجارى ويصاحبه نشاط ثقافى وفنى متنوع يضم ندوات ثقافية وحفلات فنية وفعاليات خاصة بالطفل، على مدار أيام المعرض بالتعاون بين الجهات الثلاث المنظمة للمعرض هي الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئة قصور الثقافة، ومؤسسة زايد للإبداع والتنمية.

شارك في حفل الافتتاح فرقة النيل للآلات الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة تحت إشراف الفنانة منال إبراهيم، وقدمت مجموعة من الفقرات والأغاني الشعبية.

وشهد كشك الموسيقى عزفا على الناى حاتم الصعيدى بمصاحبة عزف على العود كرم القطيفانى.

ويفتح المعرض أبوابه للجمهور من العاشرة صباحا حتى العاشرة مساء.