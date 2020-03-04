شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «السكة الحديد» يبحث الإجراءات النهائيه لقرض مجري بـ1.016 مليار يورو (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، مع السفير المجري بالقاهرة والمدير التنفيذي لاكزيم بنك المجري، الإجراءات النهائية للقرض المجري بقيمة 1.016 مليار يورو لتعزيز الهيئة بـ1300 عربة لسكك حديد مصر.

وأعرب رسلان، خلال الاجتماع، عن تقدير الهيئة لحجم استثمارات البنك المجري في مصر، والتي ستساهم بشكل كبير من خلالها في دعم مرفق السكة الحديد بشكل محوري وسيساهم في جهود تحول الخدمات التي تقدمها الهيئة إلى مستوى أعلى وأكفأ تتمثل في تعظيم وتعزيز أسطول الهيئة بـ1300 عربة ركاب، معرباً عن التطلع للوصول لمستوى خدمه أفضل تليق بالمسافرين.

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وفي هذا السياق، تم استعراض خلال المقابلة الموقف التنفيذي لتفعيل اتفاقية القرض المقدم من بنكي ايكزم المجري والروسي بقيمة 1.016 مليار يورو لشراء عدد ١٣٠٠ عربة ركاب من تحالف (ترانسماش هولدنج)، وقدم «رسلان» للجانب المجري كافة التسهيلات القانونية والإجرائية التي من شأنها تفعيل اتفاقية القرض ليتمكن البنك من صرف الدفعة نهاية شهر مارس الجاري.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك اهتمامهم بتطوير وزيادة الاستثمار في الفترة المقبلة بمصر التي تعد منطقة جذب للاستثمارات في ضوء نتائج الأعمال الناجحة التي تتحقق مؤخراً في مجال النقل خصوصا وفي كافة مجالات التنمية عموما بمصر بفضل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي جعل من مصر أولوية في أعمال البنك، مشيرا إلى أن اهتمام البنك يتعدى الأنشطة الحالية إلى تعاون أوسع لأن هناك فرصاً استثمارية متاحة على ضوء عزم الدولة المصرية إقامة شراكات اقتصادية تقوم على المنفعة المتبادلة لصالح تحسين مستوى معيشة المواطن المصري والخدمات للمواطنين.

كما أكد «رسلان» على الأولوية المتقدمة التي تنتهجها الدولة تجاه قطاع السكة الحديد، مما له من مردود وقيمة مضافة هامة على نفوس العاملين والأنشطة والخدمات التي تقدمها الهيئة وتتحسن بشكل متسارع.

وفي نهاية اللقاء ومن جانبهم، أعرب السفير المجري والرئيس التنفيذي للبنك المجري عن اعتزازهم وتقديرهم بمقابلة المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، تأكيدًا على أن مصر كانت وستظل شريكاً استراتيجياً لبنك ايكزم المجري ولدولة المجر، مشيدين بما حققته مصر من تطور لافت في مجال السكك الحديدية، وكذلك في مستوي البنية التحتية للدولة بوجه عام ولقطاع النقل بوجه خاص.