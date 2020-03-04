شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإقليمي للصحة ببورسعيد يناقش استعدادات مواجهة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، المجلس الإقليمى للصحة لمناقشة أخر التطورات حول مرض كورونا المستجد واستعدادات المحافظة في هذا الشأن، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتأمين الصحى الشامل.

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واستعرض «الغضبان» خطة مديرية الصحة ببورسعيد لمواجهة مرض كورونا المستجد والاجراءات الوقائية والاحترازية التي تقوم بها المديرية في حالة تواجد أي حالة مشتبه بها لاقدر الله، واستمع المحافظ إلى أوجه التعاون والدعم والتنسيق بين مديرية الصحة وهيئة الرعاية الصحية وكلية الطب جامعة بورسعيد وهيئة الاسعاف، ومختلف الجهات المعنية لمواجهة هذا المرض المستجد.

وأكد خلال اللقاء أهمية توعية المواطنين بكل ما يتعلق بالمرض الجديد ونشر التوعية في مختلف الوسائل الإلكترونية والمديريات والندوات والتواصل مع الأحياء السكنية الأكثر كثافة، وذلك حرصا على صحة المواطنين.

ومن جانبه، استعرض دكتور أحمد أبوهاشم مدير مديرية الصحة، الخطة والأنشطة التي تقوم بها المحافظة لمواجهة المرض المستجد، لافتا أن حتى الآن لم يتم رصد أية حالات داخل محافظة بورسعيد سواء من ابناءها أو زوارها، مؤكدا ان هناك اجراءات إحترازية ووقائية تقوم بها المديرية وربط بين الجهات الصحية على مستوى الجمهورية للتواصل والابلاغ في حالة تواجد أي حالة مشتبه بها، لافتا أنه هناك أماكن مخصصة تم اختيارها لرعاية أي حالة مشتبه بها تظهر في المحافظة، مضيفا جاهزية المحافظة واستعدادها لأى تطورات تنتج في هذا الشأن.