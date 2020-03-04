شكرا لقرائتكم خبر عن «جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء» تبدأ تفعيل خدمة التحصيل والشحن إلكترونيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المحاسب محمد محمود السيسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، بتفعيل خدمة التحصيل والشحن لجميع أنواع العدادات العادية ومسبوقة الدفع للمشتركين نقدا أو من خلال الكروت البنكية بماكينات الهاند هيلد من خلال محصلى شركة الكهرباء.

وقال العميد وليد السيد، المدير التنفيذى بشركة التحصيل، إنه تم بدء تطبيق الخدمة بإدارات إيرادات المهندسين وجارى التعميم على كافة الإدارات على مستوى شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء وقد تسلم اليوم عدد من السادة المحصلين عدد من ماكينات عملية التحصيل والشحن الفوري.