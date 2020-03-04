شكرا لقرائتكم خبر عن «التعامل مع أمراض الضغط والسكر» بالصالون الثقافي لنادي القضاة 12 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يستضيف الصالون الثقافي لنادي القضاة، 12 مارس الجاري، الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، ورائد الطب الباطني، بمقر النادي النهري في العجوزة، للحديث عن «كيفية الوقاية والتعامل مع أمراض الضغط والسمنة والسكر».

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وقال المستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم النادي، في بيان له، الأربعاء، إن الصالون الذي يحضره عددا من القضاة، سيشمل حوارًا مفتوحًا مع «موافي».

يُذكر أن الصالون افتتح، الأسبوع الماضي، بندوة للدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية الأسبق، والذي تحدث عن «أزمة سد النهضة»، والتي حضرها المستشارين محمد شيرين فهمي، رئيس دائرة الإرهاب بمعهد أمناء الشرطة بطرة، والمستشار عزت خميس، رئيس لجنة فحص أموال جماعة الإخوان السابق، والقاضيان عادل الشوربجي، والمحمدي قنصوة.

وكان المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة، الذي فاز برئاسة النادي في الانتخابات التي أجريت في 20 ديسمبر الماضي، للمرة الثانية على التوالي، أعلن أن النادي سيشهد تطويرًا بشأن الجانب الثقافي.