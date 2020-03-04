شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر باليونان يبحث مع نـائب وزيـر الخارجية اليوناني التعاون المشترك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى السفير إسماعيل خيرت، سفير جمهورية مصر العربية في اليونان، يوم 3 مارس الجاري «كوستاس فراجوجيانيس» نائب وزيـر الخارجية اليوناني للـشؤون الاقتصادية، وذلك في إطـار اللقاءات والاتـصالات التي تجريها السفارة المصرية باليونان في الفترة الراهنة لبحـث سُبل تعزيـز التـعاون في المجـالين الاقتصادي والتجاري بين البلدين، لاسيـما في مجـال الطاقة وقـطاعات الإنـشاءات والمواد الغـذائية والمحاصيـل الزراعية، وغيرها من المجالات الأخرى التي يمكن الاستـفادة بالخبرة والمزايـا التفضيلية التي يـتمـتع بها البلدين بـهدف خدمة المصالح الاقتصادية لمصر واليونان، وزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.

واستعرض السفيـر خيرت نتائج اللقاءات التي سبق وأن أجراها مع اتحاد الصناعات اليونانية بالتنسيق مـع المكتب التجاري بالسفارة لترتيب لقاء بين ممثلي الشـركات ورجال الأعمال المصريين واليونانيين في كل من القاهـرة وأثينا خلال الفترة القادمة لدراسـة سُبل التعـاون المـشترك وفرص الاستثمار المتبادل تحقيـقاً للمصالح الاقتصادية للبلدين، والارتقاء بمستوى العلاقات التجارية والاقتصادية بينهما لذات المستوى الذي تشهده العلاقات السياسية بين مصر واليونان.