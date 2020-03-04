شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء: رفع الحد الأقصى لقروض صندوق التنمية المحلية إلى 50 ألف جنيه والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صدّق محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، على قرار رفع الحد الاقصي لمبلغ قروض صندوق التنمية المحلية إلى 50 الف جنيه بدلا من 12 الف جنيه.
وقال المحافظ إن الصندوق يمنح قروضًا ميسرة للشباب بفائدة لا تتعدى ٦٪ سنوياً لتمويل مشروعات متناهية الصغر للمرأة المعيلة والشباب في مختلف مدن المحافظة.
من جهته، قال أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، إن القروض متاحة بإدارة بناء وتنمية القرية في ديوان عام المحافظة، على ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، وألا يزيد على 55 عاما بالنسبة للذكور، وألا يزيد على 60 عامًا للسيدات، بجانب تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وتوفير مكان يتناسب مع طبيعة نشاط المشروع، واعداد دراسة جدوى للمشروع والجدية في تنفيذ المشروع المقدم.
يذكر أن وزارة التنمية المحلية وضعت خطة عمل للصندوق حتى يونيو 2024 تستهدف إتاحة قروض بمبلغ 200 مليون لتمويل 20 ألف مشروع توفر 30 ألف فرصة عمل، ضمن خطة الدولة لمواجهة ومحاربة شبح البطالة بين الشباب.
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