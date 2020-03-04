شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة طلاب «آثار وزراعة».. بدء تطوير واحة ميدوم ببني سويف (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد بمحافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، رفع كفاءة منطقة واحة ميدوم من خلال تنفيذ أعمال إضفاء الشكل الحضاري على المنطقة، وتأهيلها لاستقبال الزائرين عن طريق دعمها بالخدمات والاحتياجات الأساسية، تمهيدا للتطوير الشامل ضمن استراتيجية التنمية السياحية التي أطلقها المحافظ وجاري تنفيذ الخطوات الأولى التنفيذية منها.

وأوضح السكرتير العام المساعد أنه من خلال مجموعة عمل ولجنة لتطوير المنطقة، والتي كلف بتشكيلها محافظ بني سويف، لتطوير المنطقة وإضفاء اللمسات النوعية والبسيطة عليها لتصبح متنفس حضاري ومنطقة جذب سياحية، حيث تضم هذه اللجنة الادارات المختصة: السياحة، والآثار بجانب مشاركة عملية لعدد من طلبة كلية الأثار وطلبة كلية الزراعة وطلبة التعليم الفني، ومديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم.

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وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن بعض الأعمال الجاري تنفيذها بمنطقة الواحة، حيث يجري تطوير القاعة الكبري بها وتجهيزها لامكانية تحويلها لمتحف أثري يوضح الأهمية الأثرية للمنطقة، التي تحوي هرم ميدوم الذي استكمل بناؤه سنفرو الأب مؤسس الأسرة الرابعة، والذي يعتبر أول هرم كامل وهو أقدم من اهرامات الجيزة، ومقابر شهيرة مثل مصطبة نفر ماعت، بجانب امكانية عمل البازارات والتي يتم من خلالها عرض أوراق البردي وأهم المقتنيات الفرعونيه والأثرية.

وأضاف السكرتير المساعد أنه جاري تجهيز المنطقة المفتوحه بالواحة، من خلال تجهيز كافتيريا ومطعم يقدم فيهما الوجبات التقليدية والشعبية التي تتميز بها المحافظة وتعد من تقاليدها وإرثها الحضاري، وتجهيز منطقه للخيول والجمال والعجلات الحربية ولمزيد من إدخال البهجة على المنطقة وتعزيز عوامل الجذب للزائرين، كما يجري تجميل الواحة من خلال تقليم الأشجار، وتركيب أو زارعة نباتات الزينة والورود، فضلا عن رفع كفاءة الخدمات الأساسية، حيث تم رفع كفاءة دورات المياه بالواحة.

كما أشار «حموده» إلى أنه تنفيذا لتكليفات المحافظ، يتابع ميدانيا سير الأعمال، وإطلاع المحافظ أولا بأول بالمستجدات من خلال تقرير مصور به الأعمال المنفذة، حيث أن تطوير ورفع كفاءة واحة ميدوم خطوة أولى ضمن أعمال لجنة التطوير، حيث سيتم المساهمة أيضا بالتعاون مع إدارة السياحة ومديريات الشباب والرياضة والثقافة والتربية والتعليم من تنظيم رحلات سياحية، وتنظيم فعاليات ثقافية وفنية بالمنطقة.

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف

اعمال تطوير واحة ميدوم ببني سويف