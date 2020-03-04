بالصور.. كثافات مرورية عالية بوسط البلد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شهدت شوارع منطقة وسط البلد، كثافات مرورية عالية، للقادم من طريق شبرا، وشارع رمسيس للمتجه إلى مناطق العباسية ومدينة نصر، كما ظهرت كثافات بشارع التحرير، وكوبري 15 مايو، بسبب الأحمال الزائدة.

كما ظهرت الكثافات أعلى كوبري أكتوبر للقادم من رمسيس وغمرة حتى مدينة نصر، ومن مناطق الجيزة اتجاه القاهرة والعكس، وشارع رمسيس وصولا إلى غمرة والعباسية وبمطالع ومنازل كوبري أكتوبر.

ودفعت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بضباطها، لتسيير الحركة المرورية وسحب الكثافات المرورية من المنطقة، ونشر أوناش أعلى كوبري أكتوبر، و15 مايو لسحب السيارات المعطلة.