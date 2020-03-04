قبل استخدامها في خصومة ثأرية .. ضبط شخصين بحوزتهما 7 أسلحة نارية بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة، استهدفت أطراف إحدى الخصومات الثأرية بين عائلتين بناحية قرية مير دائرة مركز شرطة القوصية بالتنسيق مع إدارة قوات الأمن.

أسفرت جهود الحملة، عن ضبط (حاصل على دبلوم -سبق اتهامه في قضية سلاح ناري، عامل -مقيمان بذات القرية وينتميان لإحدى العائلات) وبحوزتهما (3 بنادق آلية، بندقية خرطوش، 3 فرد محلي الصنع، 8 خزينة أسلحة نارية، 244 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة)، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة والذخائر بقصد استخدامها في النزاع الثأري القائم.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة والمتاجرين فيها وأطراف الخصومات الثأرية وكل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.