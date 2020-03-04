إعادة دراسة منظومة الإعلام.. 3 توصيات من البرلمان لتنظيم العمل الإعلامي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

انتهت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء برئاسة وكيل اللجنة محمد شيمكو، إلى عدد من التوصيات الهامة في شأن تنظيم العمل الإعلامي وتطوير الإعلام الرسمي المصري، في ضوء مناقشتها طلبات إحاطة مقدمة من النائب جمال كوش بشأن إنشاء قناة إخبارية عالمية.

وجاء في مقدمة توصيات اللجنة، توجيه الدعوة لرئيس مجلس الوزراء عبر مكتب رئيس البرلمان لمناقشة الاستراتيجية الإعلامية خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى حضور رؤساء الهيئات الوطنية والمعنيين بالملف الإعلامي، وإعادة دراسة منظومة الإعلام في إطار أنه ملف أمن قومي والأخذ في الاعتبار أن حروب الجيل الرابع تدار عبر وسائل الإعلام.

ودعت اللجنة، إلى الاستغلال الأفضل لإمكانات مصر التكنولوجية والبشرية في هذا المجال، وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الأهداف القومية والتصدي للشائعات التي تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية، والتسويق لاسم مصر عالميًا وتعزيز مكانتها دوليًا وأفريقيًا وعربيًا.

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كما أوصت اللجنة بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وضع قطاع الأخبار وسبل نجاحه لتحقيق الأهداف المتعلقة بالأمن القومي المصري، والنظر في فصله وجعله هيئة مستقلة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء بميزانية منفصلة.

وانتقد النائب جلال عوارة، عضو اللجنة، الوضع المادي لقناة النيل الإخبارية بما أثر سلبًا على نقل صوت مصر للعالم، حيث توقف وصول القناة منذ عام 2010 للمصريين بالدول العربية بسبب عدم دفع مقابل الربط التلفزيوني لهذه الدول "الكابلات".

وقال عوارة، إن هذا الغياب المصري جعل الساحة فارغة حول نقل الصورة الحقيقة لثورة 30 يونيو، وروجت القنوات الأخرى للمشاهدين حول العالم أن 30 يونيو انقلاب على عكس الحقيقة: "لأ أعلم ليه الدولة صامته أمام عدم وصول الرسالة إلى مستحقيها".

وأشار إلى عدم امتلاك قناه النيل للأخبار مراسيلن على مستوى العالم أو مواقع الأحداث الملتهبة، ومعوقات إجراء الاتصالات الدولية مع المحللين لاسيما في ظل غياب المراسلين: "لكم أن تتخيلوا قناة أخبار بدون مراسلين، ومع ذلك الناس في القناة شغالين، المفروض يتعمل لهم تمثال على إنتاجها رغم كل المعوقات التي تواجهها".