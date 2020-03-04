أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تكشف موعد إعلان نتائج انتخابات المؤسسات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تكشف موعد إعلان نتائج انتخابات المؤسسات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن موعد الإعلان الرسمي لنتائج انتخابات الجمعيات العمومية ومجالس الإدارة في المؤسسات الصحفية القومية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها ستعقد مؤتمرًا صحفيًا يوم الثلاثاء 17 مارس الجاري، بعد انتهاء عمليات الفرز وتدقيق النتائج، مع الأخذ في الاعتبار أن السادة القضاة المشرفين على الانتخابات سيعلنون نتائج انتخابات في كل مؤسسة بعد انتهاء عمليات الفرز.