أخبار مصر | بالصور.. عرض تجربة مصر في مواجهة تعاطي المخدرات بالأمم المتحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالصور.. عرض تجربة مصر في مواجهة تعاطي المخدرات بالأمم المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، في فاعليات الدورة 63 من اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة التي تعقد حاليا في فيينا وتستمر حتى يوم 6 مارس الجاري، حيث قامت غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس منظمة الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات بفيينا، بافتتاح فاعليات الدورة بمشاركة وفود 133 دولة بعدد 1560 مشارك وعلى مدار 5 أيام يتم تنفيذ 115 فاعلية وحدث جانبي وبمشاركة أيضا 97 مؤسسة أهلية و17 منظمة دولية وأممية.

وشارك عمرو عثمان مساعد وزير التضامن، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، في الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية في اجتماعات لجنة مكافحة المخدرات بالأمم المتحدة والاطلاع على التجارب الدولية في خفض الطلب على المخدرات، كما يشارك الصندوق على هامش اجتماعات اللجنة بمعرض يتناول الممارسات الفضلى للتجربة المصرية في مواجهة مشكلة تعاطي المخدرات، "من الوقاية إلى التعافي" وعرض تجربة الصندوق على مستوى تنفيذ البرامج الوقائية وتوفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين.

وقامت غادة والي مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات؛ بتفقد جناح الصندوق وأشادت بالمشاركة المصرية في المعرض؛ كما تفقد السفير عمر عامر سفير مصر بفيينا جناح الصندوق وأشاد بطبيعة المشاركة المصرية في الدورة ٦٣ لاجتماعات لجنة مكافحة المخدرات.

وكما تشارك إحدى المتطوعات لدى صندوق مكافحة الإدمان "ملك سيد" في منتدى الشباب المنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ 63، حيث تقوم بعرض تجربتها التطوعية في مجال الوقاية من تعاطي المخدرات ورفع الوعي بتداعيات مشكلة تعاطي المخدرات وتأتي مشاركتها على مدار 3 أيام وقد حظيت مشاركتها بتقدير واسع من لجنة المنتدى، حيث يضم المنتدى ورش عمل متنوعة تتناول أفضل الممارسات الدولية على صعيد الوقاية والمعايير الدولية المعنية بتنفيذ برامج التوعية والوقاية من تعاطي المخدرات، كما يخلص المنتدى إلى توصيات من قبل الشباب المشارك يتم عرضها على اللجنة العليا للمخدرات في اجتماعها الختامي.

وفي نفس السياق يتم عرض فيلم وثائقي لصندوق مكافحة الإدمان للتجربة المصرية على صعيد خفض الطلب خاصة في مجال توفير خدمات العلاج وإعادة التأهيل والدمج المجتمعي للمتعافين داخل جناح معرض الصندوق تحت عنوان "الرحلة" وأن المشاركين في الفيلم الوثائقي جميعهم من الأبطال الحقيقيين لرحلة التعافي في مراكز العلاج الشريكة للخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمانُ وسط إشادة من جانب المتردين على المعرض للاطلاع على التجربة المصرية في مواجهة تعاطي المخدرات.