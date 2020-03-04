أخبار مصر | المجلس الثقافي البريطاني: نفخر بالتعاون مع وزارة التعليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المجلس الثقافي البريطاني: نفخر بالتعاون مع وزارة التعليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، في مؤتمر "Schools Now" الذى ينظمه المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة، يومي 4 و5 من مارس، بحضور جيفري آدمز السفير البريطاني بمصر، وإليزابيث وايت مديرة المجلس الثقافي البريطاني في مصر، ومسئولي التعليم بالمجلس الثقافي، والعديد من خبراء التعليم.

وفى كلمته نيابة عن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعرب الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين، عن سعادته بالمشاركة في هذا المؤتمر التعليمي، والذى يتضمن هذا العام تخريج متعلمين يتصفون بالعالمية وإعداد الشباب للحياة في المدرسة وما بعدها.

وقال "حجازي": إن أهمية هذا المؤتمر نابع من تناول محاور رئيسية وفرعية وهي: المحور الأول يتضمن تدويل المدارس ودور القيادة المدرسية في ذلك لإعداد شباب ذوي تفكير عالمي وفهم واضح للعالم الأوسع، قادرين على التعاون والتفكير النقدي والمشاركة الكاملة في المناقشات الجارية في العصر، والمحور الثاني يدور حول التحديات العالمية للشباب وتسهيل المشاركة بين الثقافات وسبل توسيع آفاق الطلاب ودعم تطوير المهارات الأساسية ذات الصلة بالاقتصاد العالمي، أما المحور الثالث فيهتم بالتعلم التعاوني والتكنولوجيا والمجتمعات العالمية.

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