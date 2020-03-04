أخبار مصر | بعد الإساءة لمراسل 'الخليج 365'.. 'حريات الصحفيين' تهدد بمقاطعة أخبار محافظة البحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد الإساءة لمراسل 'الخليج 365'.. 'حريات الصحفيين' تهدد بمقاطعة أخبار محافظة البحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن الزميل إسلام أمين الصحفي بجريدة الخليج 365 وعضو نقابة الصحفيين، تعرض لإساءة غير مقبولة من قبل نهال بلبع نائبة محافظ البحيرة.

وأضاف في بيان له، إن ذلك جاء أثناء جولة للمحافظ في أبو المطامير، وعند محاولة الزميل الحصول على معلومات من عدد من المواطنين الذين تجمعوا واستغاثوا بالصحفيين لعرض مشكلتهم على المسؤولين بمحافظة البحيرة، وهو دور طبيعي وحق أصيل للصحافة، فقامت السيدة نائبة المحافظ بالإساءة للزميل ومحاولة خطف الكاميرا، فضلا عن اتهامه بأنه "يعادي الدولة".

وأكد "بدر" أن الموظفة نائبة المحافظ يبدو أنها لا تدرك جيدًا دور الصحافة ولا رسالتها، التي يأتي في القلب منها الانحياز للناس وهمومهم، ونقلها بأمانة إلى الرأي العام وإلى السادة المسؤولين، بل يبدو أن الموظفة نائبة المحافظ لا تدرك أن الصحفي يعمل وفق قوانين تنظم عمله، وأنه ليس موظفًا تحت إدارتها، ولا هو يعمل لدى المحافظة، بل أنه بحكم القانون يراقب أداءها وأداء السادة المسؤولين، وينقل بنزاهة كل ما يراه من أزمات، وأن أي تجاوز في حقه يشكل جريمة يعاقب عليها القانون.

وتابع: "إن لجنة الحريات بالنقابة تؤكد كامل دعمها ومساندتها للزميل إسلام أمين بكل الوسائل القانونية والنقابية، وسنتقدم بمذكرة لمجلس نقابة الصحفيين خلال اجتماعه المقبل، نطالب فيه بإصدار قرار نقابي ملزم لجميع الزملاء بمقاطعة أخبار محافظة البحيرة، وذلك حتى يحصل الزميل على حقه كاملًا، وحتى يدرك المسؤولون أن كرامة الصحفي فوق كل اعتبار، وأن هناك مشكلة واضحة في ضعف قدرة مسؤولي المحافظة على التواصل مع الصحفيين، وقد تلقت النقابة العديد من الشكاوى التي تؤكد هذا الأمر".