أخبار مصر | وزير القوى العاملة يهنئ محافظ قنا بالعيد القومي للمحافظة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير القوى العاملة يهنئ محافظ قنا بالعيد القومي للمحافظة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير القوى العاملة محمد سعفان، اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وشعبها بمناسبة العيد القومي للمحافظة.

وقال "سعفان" في برقية تهنئة للمحافظ، إن هذا اليوم يعتبر من أخلد الأيام في تاريخ الوطنية المصرية عامة، وشعب قنا خاصة، في ذكرى انتصار العزيمة والإرادة المصرية، متمثلة في أهالي نجع البارود ودحرهم الأسطول الفرنسي، وإفساد مخططه الاستعماري في صعيد مصر.

وأعرب الوزير للمحافظ بهذه المناسبة عن تقديره العميق للجهود المبذولة لرفع المعاناة عن كاهل أبناء المحافظة، والسعي الدءوب لتحسين الخدمات للارتقاء بها بوجه عام، متمنيا للمحافظة وشعبها استمرار التقدم والرقي.