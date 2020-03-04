أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يشارك باحتفالية إطلاق المبادرة القومية لريادة الأعمال

وحضر الاحتفالية، نائب محافظ البنك المركزي، ورؤساء البنوك المصرية، وعدد من رؤساء الجامعات وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وعمرو موسى رئيس مجلس أمناء جامعة النيل، والدكتور طارق خليل رئيس الجامعة.

ورحب الدكتور طارق خليل رئيس جامعة الأزهر، بمشاركة جامعة الأزهر كأحد الشركاء الأساسيين في المبادرة من خلال تأسيس نادى ريادة الأعمال، وتوقيعها اتفاقية تعاون مع جامعة النيل، العام الماضي، بحضور الدكتور محمد المحرصاوي.

ونص البروتوكول الموقع بين جامعتي النيل والأزهر، لتنفيذ عدة برامج لتدريب أعضاء هيئة التدريس والطلاب على مفاهيم ريادة الأعمال وصولا لتحقيق مفهوم الجامعة الريادية الشامل.

ويعد نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر هو الكيان الرسمي لتنفيذ كافة أنشطة وبرامج ريادة الأعمال بالجامعة، وهو عضو الشبكة القومية لنوادي ريادة الأعمال بالجامعات المصرية والتي ترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وساهم النادي منذ إنشائه في مايو الماضي وحتى الآن، في تدريب ١٠٠ عضو هيئة تدريس من ٣٨ كلية، و١٠٠٠ طالب وطالبة، وعقد ٢٨ ندوة تعريفية بمختلف كليات وفروع الجامعة.