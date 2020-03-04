أخبار مصر | "قوى البرلمان" تناشد القطاع الخاص بإنشاء مصنع يضم "العمال المسرحين"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "قوى البرلمان" تناشد القطاع الخاص بإنشاء مصنع يضم "العمال المسرحين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن هناك معوقات تواجه العمال منذ العمل بقانون قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991، الذي أثر بالسلب على العمالة وأدى إلى تسريح عدد كبير من العمال.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح إلى بوابة الخليج 365، إلى أن هؤلاء العاملين الذين تم تسريحهم بمعاش مبكر، كان لديهم خبرة كبيرة ومهارات عالية، واتجهوا إلى الأعمال الخارجية مثل تأجير "توكتوك"، مؤكدًا أن المصانع فقدت الكثير من الكفاءات الذين لديهم خبرة.

وطالب أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتطوير قواعد العمل والقواعد المنظمة للشركات، وتحسين أوضاعها وحسن إدارتها وزيادة قدرتها التنافسية، والاستغلال الأمثل للأصول لتحقيق الاستمرارية والاستدامة لنشاطها وزيادة مساهمتها في الاقتصاد القومي وزيادة قدرتها على المنافسة بالأسواق الداخلية والخارجية، بما ينعكس بالإيجاب على نتائج أعمالها.

وكما طالب، القطاع الخاص بإنشاء مصنع يضم العمال العاطلين بالقطاع الحكومي، وإعطاء حقوقهم والتأمين عليهم، بالإضافة إلى الاهتمام بصناعة النحاس التي أصبحت مندثره بشكل كبير، والاهتمام بصناعة الغزل أيضا وتشجيع صناعتها.