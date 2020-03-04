أخبار مصر | تقلبات جوية وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقلبات جوية وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع "محمود شاهين" مدير مركز تحاليل والتنبؤات الجوية، أن تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة لمدة 48 ساعة، لافتا إلى أن درجات الحرارة ترتفع عن المعدل الطبيعي بقيمة تصل لـ5 درجات على أغلب الأنحاء، ثم تعود إلى معدلاتها الطبيعية الجمعة وتنخفض 6 درجات.

وأضاف "شاهين" في تصريح خاص إلى الخليج 365، أن هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على السواحل الشمالية، تمتد إلى محافظات الوجه البحري، تصل إلى القاهرة الجمعة القادم.

وتابع: أن تشهد البلاد ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية، بالإضافة إلى انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق بسبب الشبورة المائية صباحا.