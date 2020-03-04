مصر | تفاصيل جولة رئيس مجلس الدولة بالعاصمة الإدارية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل جولة رئيس مجلس الدولة بالعاصمة الإدارية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفدًا رفيع المستوى لعدد من القضاة؛ لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، بحضور المستشار أنور خليل نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التشريع.

واستقبل الوفد لدى وصوله، الدكتور عاصم الجزائر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وأحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، واللواء أركان حرب شعبان ضاحي المدير التنفيذي لمشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

تم خلال الزيارة عرض شرح تفصيلي للمشروع الذي يمثل علامة فارقة في تاريخ مصر، كما تم استعراض مبررات اختيار موقع المشروع والجدوى منه، وانعكاس ذلك على المستقبل.

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وحرص الوفد على زيارة عدد من المشروعات لمشاهدتها على أرض الواقع، ومنها الحي الحكومي، مبنى البرلمان، حي المال والأعمال، مسجد الفتاح العليم، وكتدرائية ميلاد المسيح.

كما تم استعراض الأهمية الحيوية لهذا المشروع على مستقبل الوطن من كونه ليس مشروعًا إنشائيًا يقوم على فلسفة التوسع العمراني أو الإنشائي فحسب، إنما يعد أحد ركائز التنمية الاستراتيجية للدولة، يستهدف منه أن يكون مركزًا حضاريًا جديدًا ومنطقة حذب الاستثمار على المستوى المحلي والأجنبي، وهو الأمر الذي كان محل اعتبار في اختيار الموقع ليكون بمنطقة شرق القاهرة على نحو يجعل منها مركزًا يتوسط كل من قناة السويس والعاصمة القديمة ومحاور شبكة الطرق الإقليمية التي تعمل الدولة على الانتهاء منها لتتكامل بها منظومة التنمية.

وأكد المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، أن تلك الزيارة تأتي تتويجًا لفاعليات المؤتمر الذي عقد بمجلس الدولة على مدار اليومين الماضيين حول مفاهيم ونظريات الأمن القومي واهم التحديات التي تواجه مصر، والمشروعات القومية والتنموية التي تشهدها البلاد في الآونة الأخيرة، ذلك لما له من أهمية بالغة في اطلاع قضاة المجلس باعتبارهم جزء من نسيج هذا الوطن على هذا المشروع القومي الهائل ودوره في خلق فرص عمل جديدة ومعالجة مختلف القضايا الي تواجهها مصر.

كما أعرب عن تقديره البالغ باهتمام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإعداد الجيد لتلك الزيارة، وتهيئة كافة السبل التي أتاحت لقضاة المجلس الاطلاع على تفاصيل هذا المشروع