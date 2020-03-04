مصر | إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إعدام عشماوي.. والد الشهيد علي شوقي: "عمري ما فرحت زي النهاردة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عبر أحمد شوقي، والد النقيب علي أحمد شوقي، أحد شهداء حادث استهداف سيارة الأمن المركزي أسفل الطريق الدائري بطريق الأوتوستراد في منطقة البساتين، عن سعادته بتنفيذ الحكم بالإعدام في الإرهابي هشام عشماوي، فجر اليوم الأربعاء.

وقال: إن "عشماوي" هو العقل المدبر لحادث استشهاد ابني.. "ده أحلى خبر سمعته من بعد استشهاده، عمري ما فرحت زي النهاردة"، متمنيا تنفيذ حكم الإعدام على باقي الجماعات الإرهابية "علشان نار قلوبنا تنطفي".

كما علقت ألفت عبد الكريم والدة الشهيد، على تنفيذ الحكم بالقول: "ربنا ينتقم منهم أشد الانتقام، فرحانة فيه من قلبي".