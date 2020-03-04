شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا... افتتاح معرض زهور الربيع بحديقة الأورمان 14 مارس بمشاركة 193 شركة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، إن عدد الشركات التي تقدمت للمشاركة في معرض زهور الربيع حتى الآن بلغ حوالي 193 شركة، تعمل في مجالات نباتات الزينة والظل والزهور وتنسيق ومستلزمات الحدائق، مضيفا أنه سيتم افتتاح المعرض هذا العام في نسخته الـ87 بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، يوم السبت الموافق 14 مارس 2020، ولمدة شهر كامل.

وأشار عزوز إلى أنه من المتوقع أن تزيد المساحة المقرر إقامة المعرض عليها على 20%، عن العام الماضي، مضيفا أن اللجنة المشكلة لإدارة معرض هذا العام مازالت تستقبل طلبات الشركات الراغبة في المشاركة، وخاصة صغار المزارعين والعاملين في مجال نباتات الزينة وزهور القطف، والصبارات، وتنسيق ومستلزمات الحدائق.

وأكد رئيس قطاع الإرشاد أن المعرض يساهم بشكل كبير في النهوض بهذه الصناعة، وفتح اَفاق أوسع للتصدير وزيادة الدخل القومي لمصر، مشيرا إلى أن أهمية إقامة هذا المعرض بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، تأتي نظراً لقيمتها التاريخية التراثية الهامة، حيث تم إنشائها في عهد الخديوي إسماعيل عام 1875، لخدمة أفرع العلوم التي ترتبط بالنباتات المختلفة الموزعة حسب العائلات النباتية.