شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب شائعة «كورونا».. أهالي قرية ببني سويف يمنعون لجنة صحية من دخول المستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعترض أهالي قرية «دلهانس» التابعة لمركز الفشن ببني سويف، دخول لجنة من مديرية الصحة بالمحافظة، إلى مستشفى القرية، وقاموا بطرد أعضاء اللجنة من مبنى المستشفى، عقب انتشار شائعة بين الأهالي بأن اللجنة حضرت لتجهيز المستشفى لتحويله كمقر «حجر صحي» لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بـ«فيروس الكورونا».

من جانبه، أكد الدكتور أحمد بغدادي، مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، أن اللجنة توجهت لمستشفى دلهانس، برفقة سيارة محملة بالأجهزة والمعدات والمستلزمات والأدوية «الناقصة» بالمستشفى، ضمن خطة تنفذها المديرية لرفع كفاءة المستشفيات القروية، بتزويدها ببعض الأجهزة والمستلزمات، لتوفير أكبر قدر من الخدمات الطبية بالمستشفى، وذلك تيسيرًا على أهالي القرى من مشقة الانتقال إلى المستشفى المركزي.

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وأضاف مدير الطب العلاجي: «فوجئت اللجنة بعدد من الأهالي يتجمعون بالمستشفى، ويعترضون على تواجد اللجنة بالمستشفى، وبالاستفسار منهم، تبين لنا أنه انتشرت شائعة بالقرية، تفيد بأن مديرية الصحة تعمل على تجهيز المستشفى لتحويله كمقر حجر صحي لاستقبال أي حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وهو ما تم نفيه للأهالي، ولكن مع إصرارهم على موقفهم تم تأجيل عمل اللجنة وغادرت المستشفى».

كانت جامعة بني سويف نفت، في بيان لها، ما تداولته صفحات موقع التواصل الإاجتماعي «فيس بوك» خـلال الساعـات القليلـة الماضيـة، بشأن ظهور حالـة مصابـة بفيروس كورونا بين الطلاب.

وأكدت الجامعة، في بيانها، أن ما تردد شائعة عاريـة تماماً عن الصحة، وأن الجامعة حريصة على اتباع كافة التدابير الوقائية اللازمة التي من شأنها الحفاظ على سلامة كل منسوبيها، لافتًة إلى أنه هناك تواصلا على مدار الساعة مع وزارة الصحة وتنسيقا مع الجهات المعنية والتزاما تاما بمعايير وإرشادات منظمة الصحة العالمية.