شكرا لقرائتكم خبر عن «التصدي لحروب الجيل الرابع».. ندوة لمواجهة الشائعات (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة ٦ أكتوبر، الأربعاء، ندوة تحت عنوان «كيفية التصدي لحروب الجيل الرابع»، بمشاركة دينا الجندي، الخبيرة في شؤون المرأة وعضو لجنة المشاركة السياسية بالمجلس القومي للمرأة وأمين مساعد التدريب والتثقيف بحزب مستقبل وطن بالجيزة، والإعلامية يسر فلوكس، المخرجة بالتليفزيون المصري، وبرئاسة الدكتورة منى الحلواني، عميد كلية اللغات والترجمة، والدكتور موسي إبراهيم موسي، نائب رئيس الجامعة، وأحمد راشد، وكيل مجلس أمناء الشيخ زايد، وسعيد بدوي، رئيس اتحاد الجامعة.

وقال نائب رئيس الجامعة، إن مصر مستهدفة ويحاك لها مخطط من الأعداء، لأهمية موقعها الجغرافي، وذلك عن طريق الشائعات، بهدف تعطيل مسيرتها والإيقاع بها من خلال بث الشائعات في عقول الشباب عن طريق السوشيال ميديا.

وقالت دينا الجندي، إن حروب الجيل الرابع هي بديل للحروب المعتادة والتي تستهلك نفقات مادية باهظة لشراء الأسلحة والذخيرة، لافتة أن أعداء الوطن بدأوا التخطيط للقضاء على شباب مصر واللذين هم ثروتها القومية عن طريق استخدام السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال الفقير منهم والجاهل، ومن ثم بث الشائعات الكاذبة وتداولها بهدف التأثير على اقتصاد مصر والتشكيك في مؤسسات الدولة المتمثلة في الجيش والشرطة.

ندوة كيفية التصدي لحروب الجيل الرابع