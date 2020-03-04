شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء فترة تلقي تعديلات جدول امتحانات الثانوية العامة المقترح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء الفترة المخصصة للجنة تلقي تعديلات مقترح جدول الثانوية العامة بعد أسبوع من بدء عملها.

وأضاف «حجازي» في تصريحات صحفية، أنه سيتم إجراء التعديلات المقترحة على الجدول بما يحقق الصالح العام للطلاب ،وفور اعتماد الجدول المعدل من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم سيتم اعلانه رسميا على موقع الوزارة.

وفي سياق آخر، ينطلق المؤتمر الدولي السابع للهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد يوم الثاني والعشرين من مارس الجاري ولمدة يومين تحت عنوان «ضمان جودة التعليم: الرقمنة وتدويل التعليم».

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وفي تصريحات صحفية عقب ترؤسها لاجتماع خبراء الجودة والمراجعه بالهيئة صرحت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، بأن المؤتمر الدولي السابع في 22 مارس الجاري يأتي ليعكس الدور المهيمن للرقمنة في المستقبل، وأكدت عيد أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تؤمن بأن الرقمنة هي السبيل للتغلب على العقبات وتحقيق الحراك وضمان التواصل الفعال محليًا واقليميًا ودوليًا، وسيطرح المؤتمر وجهات نظر وخبرات مختلفة حول دور الرقمنة في ضمان جودة التعليم.

وستعرض الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ما تم إنجازه في هذا المجال في عمليات ضمان الجودة والمراجعة الخارجية، وستدعو الهيئات المناظرة التي لديها تجارب مماثلة لمشاركة قصص نجاحها في مجال الرقمنة، الأمر الذي يسهم في بناء الثقة في مخرجات منظومة التعليم على المستوي الوطني والدولي.

وعن أهم أهداف المؤتمر قالت عيد انه في مقدمة الأهداف المرجوه عرض الخبرات في مجال التحول الرقمي والأتمتة ودورها في تحسين نظم ضمان جودة التعليم، وكذلك تبادل الخبرات ونشر الممارسات الجيدة في ضمان الجودة الرقمية للتعليم، وتعزيز الشراكات على المستوى الإقليمي والدولي للتغلب على الحدود المكانية والزمانية. واختتمت رئيس هيئة جودة التعليم تصريحاتها بالاشارة إلى أهم محاور المؤتمر الدولي السابع «ضمان جودة التعليم: الرقمنة وتدويل التعليم»- تأثير الرقمنة على ضمان جودة التعليم.

والرقمنة وتدويل التعليم، والرقمنة ومستقبل أفريقيا ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة – كذلك سيكون من أهم محاور المؤتمر التعليم القائم على الكقايات وتحويل النظريات في هذا الصدد إلى برامج تطبيقية.

جدير بالذكر أن الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تعتبر صاحبة تجربة فريدة في رقمنة كل عملياتها مع مختلف مؤسسات التعليم، وأن ماوصلت إليه في هذا المجال كان محل تقدير وإشادة دوليين.