شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يدشن تسجيل المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع بمطروح غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يدشن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور وإبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، غدًا الخميس، لأول مرة تسجيل وحماية المؤشرات الجغرافية للمنتجات والسلع المصرية بمحافظة مطروح.

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ويأتي أهمية تسجيل المؤشرات الجغرافية إلى تعظيم قيمة المنتجات المصرية سواء الزراعية أو اليدوية أو الحرفية، وزيادة فرص تصديرها للخارج مع ضمان حماية نشأتها الجغرافية.

وصرح الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة، أنه سيتم تدشين غدًا لأول مره تسجيل المنتجات والسلع كمنشأ مصري للتداول في الأسواق الدولية، حيث ان الذي يحدث حاليا هو تداول المنتجات المصرية بدون أن تكون مسجلة كمنشأ مصرى، فمثلا قد يتم تصدير بعض المنتجات المصرية إلى دولة معينة ثم تقوم هذه الدولة بتصدير هذه المنتجات إلى دولة أخرى بدون أن يكون عليها المنشأ المصري وما سيتم غدا هو تسجيل المؤشرات الجغرافية لبعض السلع الغذائية غدًا كمرحلة أولى.

وأضاف عشماوي، أن الهدف من تسجيل المنتجات كمنشأ مصري هو زيادة القيمة التصديرية لها بين سلع ومنتجات الدول الأخرى، وأنه سيتم البدء في تسجيل بعض المنتجات بمحافظة مطروح كمرحلة أولى ثم تسجيل منتجات أخرى فيما بعد الأمر الذي سيعزز القيمة التصديرية لهذه السلع في حال تداولها في الأسواق الخارجية.