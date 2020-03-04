شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق بين «صحة البحر الأحمر» و«المنشآت الفندقية» للإبلاغ عن أي حالات اشتباه بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شددت مديرية الصحة بالبحر الأحمر على مسؤولي المنشآت الفندقية بمختلف مدن المحافظة على اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها للوقاية من فيروس كورونا المستجد بين السائحين خلال تواجدهم بالقرى السياحية.

كما اكدت مديرية الصحة في بيان لها على قيام الأطباء الذين يعملون بالعيادات الصحية التابعة بالقري السياحية بمتابعة جميع الأفواج السياحية التي تقيم بها بشكل دوري، خاصة مع الأفواج القادمة من الدول الموبوءة بالمرض وهي (الصين، كوريا، تايوان، تايلاند، اليابان، كوريا الجنوبية، ماليزيا، فيتنام، سنغافورة، إيران، إيطاليا)، وذلك وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة الصحة والسكان، قطاع الطب الوقائي، وأنه تم التشديد على مسؤولي القرى السياحية بالتواصل الفوري مع مسؤولي الصحة بالمحافظة، في حالة الاشتباه بالأعراض لخضوعها للفحص الطبي الشامل.

وعقدت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اجتماعا بمجمع إعلام الغردقة بمشاركة نحو ١٠٠ مسؤول بالمنشآت الفندقية للإبلاغ بالارشادات والتعليمات الخاصة بمواجهة أي حالات اشتباه بكورونا بين النزلاء وإجراءات التوعية اللازمة.