شكرا لقرائتكم خبر عن «صناعة البرلمان»: جلستا مواجهة مع وزيري القوى العاملة والإسكان الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس محمد فرج عامر، جلسة استطلاع ومواجهة – بحسب ما جاء بجدول أعمال اللجنة- مع محمد سعفان وزير القوى العاملة يوم الأحد المقبل، حول استراتيجية الحكومة في نشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر بين الشباب في ظل التطور التكنولوجي والرقمي المتزايد والتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز القدرة التنافسية للتصدير لتحقيق الأهداف التنموية للدولة.

كما تقعد اللجنة جلسة مواجهة أخرى مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، يوم الأثنين المقبل بمجلس النواب، بشأن استراتيجة الوزارة حول توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين وتسعيرها، في إطار البعد الاقتصادي للصناعة وزيادة الإنتاجية وتوفير فرص العمل والسلع في السوق المحلي.

وجاءت دعوة وزير الإسكان في هذا الشأن، على خلفية مناقشة اللجنة لطلبات إحاطة من النواب حول ارتفاع أسعار الأراضي الصناعية للمستثمرين وللمصنعين المحليين، وشهدت هجوماً حاداً من النواب على الحكومة بسبب طرح أراضي لإقامة مصانع بأسعار اعتبرها النواب مبالغ فيها، ما دعا رئيس اللجنة، النائب محمد فرج عامر للقول إن الأسعار التي تطرحها الحكومة تعني أن مصر ليست في حاجة لاستثمار.