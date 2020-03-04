شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل زيارة «فودة» للمدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، المدرسة المصرية اليابانية بمدينة طور سيناء، في إطار جولاته داخل العاصمة طور سيناء، لليوم الثاني على التوالي.

وكان برفقة المحافظ، اللواء نادر عشماوي السكرتير العام، واللواء محمود عيسي مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، وأحمد عبدالعظيم رئيس مدينة الطور،

وكان في استقباله محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة ومصطفى الزغبي وكيل المديرية، ومحمود عبدالعال مدير المدرسة.

واستعرض مدير المدرسة شرحا مفسرا للمحافظ ومرافقيه عن أسلوب العمل داخل المدرسة باستخدام المناهج التعليمية المطورة وسفر بعض المعلمين لليابان للتعرف على نظام التعليم الذي يعتمد على السلوكيات، حيث أن المدرسة هي منبع السلوكيات، مضيفا أن الدراسة بدأت بالمدرسة في أكتوبر 2018 كي جي وان، وكي جي تو، بقوة فصول 174 طالبا وطالبة. وتفقد المحافظ الفصول الدراسية وصالات الأنشطة وحاور الأطفال والمعلمين وشاهد المحافظ نشاط الطلاب في صالات الأنشطة باستخدام أسلوب التعليم الهادئ واستفسر من المعلمين عن الواجبات الدراسية للطلاب.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء خلال زيارته للمدرسة المصرية اليابانية