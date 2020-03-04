شكرا لقرائتكم خبر عن 100 ألف جنيه صدقة على روح الرئيس الأسبق.. علاء مبارك يوضح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسن مبارك، حقيقة وجود صدقة على روح والده، الذي وافته المنية 25 فبراير الماضي، عن عمر يناهز 91 عاما.

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كان أحد متابعي علاء مبارك قد وجه له سؤالا عن حقيقة رسالة تلقاها تنص على تلقيه رسالة عن وجود صدقة على روح والده قيمتها 100 ألف جنيه، قائلا: «آسف على الإزعاج.. هل هذا حقيقي ام احتيال؟.. بتجيلي الرسالة دي كتير على الماسنجر.

وتنص الرسالة على: «ألف ألف مبروك انت الفائز الأول بمبلغ 100 ألف جنيه، صدقة جارية على روح رئيس مصر الأسبق محمد حسني مبارك، وهذه الجائزة مقدمة من جمال مبارك، على والده المغفور له، فقط يجب تسجيل رقمك لنتصل بك».

ورد علاء مبارك على السؤال قائلا: «احتيال».