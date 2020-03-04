شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر في طوكيو يلتقي وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى أيمن كامل، سفير مصر في طوكيو، مع وزير الدولة الياباني للشؤون الخارجية Keisuke Suzuki، حيث بحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، في ضوء ما شهدته من نقلة نوعية في الأعوام الماضية.

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أعرب السفير المصري عن تقديرنا لدور الجانب الياباني الرائد في تعزيز مجالات التعاون الثقافي والحضاري المشترك والتي تنعكس في مساهمة اليابان في عدد من المشروعات الهامة بمصر، أهمها؛ شراكة التعليم، وتطبيق النظام الياباني بالمدارس المصرية، والجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا والمتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى ما سيمثله مشروع المتحف الكبير من صرح عالمي وأحد أهم المشروعات العالمية بمجال الحفاظ على التراث الإنساني.

وفيما يتعلق بالمشروعات القائمة بالتعاون مع وكالة الجايكا، أوضح «كامل» أن قمة التيكاد التي انعقدت في اليابان العام الماضي قد شهدت الإعلان عن قيام الجامعة المصرية – اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بتوفير 150 منحة على مدى 3 أعوام للطلاب الأفارقة بمرحلة الدراسات العليا، معربًا عن تطلع الجانب المصري لاستمرار التعاون مع اليابان في إطار التعاون الثلاثي في إفريقيا، فضلاً عن أهمية مشاركة القطاع الخاص الياباني في دعم الجامعة وإرساء مختلف أوجه التعاون معها.

من جانبه، أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية على أهمية العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعاون الثقافي والتعليمي وبما يعكس الرصيد التاريخي والحضاري المصري، كما تناول اللقاء كذلك برامج تدريب الكوادر في إطار مبادرة شراكة التعليم، وبدء تطبيق النظام التعليمي الياباني الأساسي بإجمالي عدد 200 مدرسة على مستوى الجمهورية، والتعاقد مع بعض مديري المدارس اليابانية ممن تجاوزوا سن التقاعد ولديهم خبرة سابقة في هذا المجال للعمل في المدارس المصرية– اليابانية، كما تناول اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، ودعوة القطاع الخاص الياباني للاستفادة من المشروعات القومية وعلى رأسها إقامة منطقة صناعية يابانية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.