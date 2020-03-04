شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم»: إجراء تحليل «PCR» مُصدق من «الخارجية» شرط عودة المصريين لعملهم بالكويت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار التوجهات العالمية للحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، وردا على الاستفسارات التي وردت من عدد من المصريين بالخارج العاملين بدولة الكويت، تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع السفير محمد صالح الذويخ، سفير دولة الكويت بالقاهرة؛ لتنسيق الجهود حول عودة المصريين من حاملي الإقامات المتواجدين في إجازات بمصر إلى دولة الكويت.

من ناحيتها، أوضحت مكرم، أن السفير الكويتي قد أعلن عن أن يقوم المتواجدون بإجازات في مصر حاليا من المصريين العاملين بالكويت والذين يحملون بطاقات الإقامات بها، بإجراء فحص «PCR»، وهو تحليل دم دقيق يستخدم لكشف العديد من الفيروسات والأمراض؛ لمعرفة أي مؤشرات لوجود أي فيروس من عدمه؛ تطبيقا للقواعد المعمول بها لمكافحة العدوى.

وتابعت وزيرة الهجرة، أنه سيقوم المصريون العائدون بإجراء تحليل «PCR» في المعامل التابعة لوزارة الصحة المصرية، والتصديق على نتيجة التحليل من قبل وزارة الخارجية، لتقديمها بالسفارة الكويتية في مصر، حتى يتمكن من السفر والعودة إلى عمله بالكويت.

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ومن ناحيته، أشاد السفير محمد صالح الذويخ بعمق العلاقات بين الشعبين، موضحا أن الجالية المصرية في الكويت لها دور مشرف في المجتمع، موضحا أن تلك الاجراءات جاءت حرصا على سلامة الجميع؛ وفقا لما تؤكد عليه منظمة الصحة العالمية، من الالتزام بإجراءات الوقاية، للحد من انتشار الأمراض

وتابع الذويخ، أنه سيتم العمل بتلك الإجراءات، والاعتماد على تحليل «PCR» معتمد، بدءًا من 8 مارس الجاري ولمدة 15 يومًا؛ مؤكدًا فتح أبواب السفارة لفترة مسائية للتيسير على الراغبين في تقديم الأوراق.

كان عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قد تداولوا فيديو، الأربعاء، ظهر من خلاله تكدس عدد من المواطنين المصريين أمام مقر ملحق السفارة الكويتية بالقاهرة.

وأبدى المواطنون المحتشدون خلال الفيديو تذمرهم بشأن تذاكر السفر التي اشتروها مسبقًا، محاولين التحدث إلى أحد المسؤولين داخل السفارة الكويتية ولكن دون جدوى، وقال أحدهم: «تذاكرنا رايحة وولادنا متبهدلين هناك ومش لاقين مسؤول نكلمه».