شكرا لقرائتكم خبر عن بعد قرار «الطيران المدني الكويتي».. مصريون يحتشدون أمام السفارة الكويتية بالقاهرة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تداول عدد من رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، فيديو ظهر من خلاله تكدس عدد من المواطنين المصريين، الأربعاء، أمام مقر ملحق السفارة الكويتية بالقاهرة.

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حيث أثار خبر منع دخول المسافرين الوافدين من عدة دول من بينها مصر، إلى أرض الكويت سوى بعد إجراء فحص طبي «شهادة- PCR»، يؤكد خلوهم من فيروس «كورونا» المستجد.

وأبدى المواطنون المحتشدون خلال الفيديو تذمرهم بشأن تذاكر السفر التي اشتروها مسبقا، محاولين التحدث إلى أحد المسؤولين داخل السفارة الكويتية ولكن دون جدوى، وقال أحدهم: «تذاكرنا رايحة وولادنا متبهدلين هناك ومش لاقيين مسؤول نكلمه».

كانت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي بالأمس قد أصدرت قرارا بحظر دخول المسافرين الوافدين من عشر دول تشمل الفلبين والهند وبنجلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إلا بعد إجراء الفحص الطبي وتقديم شهادة طبية تفيد بخلوهم من فيروس «كورونا» الجديد، وذلك بعد وصول عدد المصابين بفيروس كورونا بالكويت إلى 56 حالة.