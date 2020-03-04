شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء عسكريون يعلقون على إعدام هشام عشماوي: «رسالة لكل الإرهابيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعد 10 شهور من تسليمه إلى مصر، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوي، صباح الأربعاء، طبقًا للحكمين الصادرين من المحكمة العسكرية بعد استنفاد جميع درجات التقاضي، في خطوة اعتبرها البعض «نهاية وجزاء طبيعيين لكل الإرهابيين».

يقول اللواء جمال مظلوم، الخبير العسكري: «مصر قادرة على القصاص من جميع الإرهابين لتثلج قلوب أهالي شهداء العمليات الإرهابية التي نفذها هشام عشماوي»، مضيفًا: «نهاية عشماوي جزاء لكل من يفكر في ترويع المصريين وزعزعة الاستقرار، وتهديد أمنهم الداخلي».

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أضاف «مظلوم» لـ«المصري اليوم»: «هي رسالة موجهة إلى كل من تسول له نفسه تهديد المصريين، مفادها أن مصر ستحاسب كل من نفذ أي عمل إرهابي ضدها، ولردع كل الإرهابيين كي يعيدوا النظر فيما يفعلون»، مرجعًا سرعة تنفيذ الحكم إلى «ثبوت كافة الأدلة».

«عشماوي يستحق الإعدام 100 مرة»، يقول اللواء سمير سعيد، الخبير العسكري، مضيفًا: «تنفيذ عقوبة الإعدام على عشماوي أسعد جموع الشعب المصري، وخاصة أسر الشهداء، ويحمل رسالة إلى كل من يفكر في النيل من استقرار هذا الوطن أو من كرامة أبنائه».

اللواء محمود خلف، الخبير العسكري، يقول لـ«المصري اليوم»: «الإعدام في القضاء المصري يجري تنفيذه دائمًا بجدية تامة. وإعدام هشام عشماوي جاء بعد استنفاذ كافة الإجراءات القانونية كاملة، وجميعها قوبل بالرفض، فأصبح الحكم واجب النفاذ».